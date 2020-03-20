Наталья Подольская рассказала о главном страхе Преснякова-младшего

Наталья Подольская призналась фанатам, что ее супруг Владимир Пресняков-младший когда-то переживал, хватит ли ей любви на него. По ее словам, опасения благоверного оказались напрасными, нежности у дивы столько, что с лихвой найдется на всех родных и близких.

Звезда порассуждала о таких человеческих качествах как способность дарить нежность в Instagram, прикрепив к посту очень соблазнительное фото.

«Мой муж однажды признался, что сомневался хватит ли мне любви и нежности на него, учитывая мою сестру-двойняшку! А у меня ее столько!!! Всем моим родным и близким хватает! Как у вас с этими качествами? Проявляете ли или сдерживаете??? Ведь у всех все по-разному. Кто-то совсем не любит этих „телячьих нежностей“», — заметила певица.

@nataliapodolskaya

Фанаты пришли к выводу в комментариях, что во всем нужно знать меру, даже в любви. Однако для супруга ее нужно беречь, что бы ни случилось.

«Далеко не всем дано такое чувство»;

«Все должно быть в меру»;

«Для мужа надо обязательно»;

«Женская любовь не имеет границ»;

«А как сейчас? Мужу хватает любви и нежности?» — поинтересовались поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская оказалась под «домашним арестом».