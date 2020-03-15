Наталья Подольская оказалась под «домашним арестом»

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Светлана Александрова
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Супруга Владимира Преснякова-младшего пожаловалась, что чувствует себя как в фильмах ужасов.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Тема:
Эпидемия коронавируса

Супруга Владимира Преснякова-младшего певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками своими опасениями из-за эпидемии коронавируса. В своем Instagram-аккаунте она написала, что ее семья переходит на домашние посиделки, и она чувствует себя под домашним арестом.

«Мы уже переходим на домашние посиделки. Ощущение, что попадаем под домашний арест. Все. Остается просто рассматривать фотографии с недомашних вечеринок», — написала выпускница «Фабрики звезд».

Instagram @nataliapodolskaya

Как пишет «Утро.ру», певица уже жаловалась подписчикам, что нервничает из-за вируса, но ее поспешил успокоить Владимир Пресняков — он написал в комментариях, что будет защищать супругу.

Между тем подписчики Натальи недоумевают, почему певица некомфортно чувствует себя в кругу домочадцев.

«Трудно мне понять, что тут ужасного, быть дома с семьей».

«А чем плохи домашние посиделки? Почему сразу такой трагизм? Почему вечно тусить надо где-то? Прекрасно какое-то время провести с семьей».

«Зато дети счастливы. Все дома».

«Держитесь, мы сидим на карантине весело, поем песни на балконах», — пишут комментаторы.

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