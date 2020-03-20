Баргузин вам в паруса: гонки на буерах проходят на Байкале
Непривычный байкальский ветер яхтсмены называют самым сложным элементом регаты.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Мексиканцы, шведы и евреи: российские звезды проверили себя «на национальность»
Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал
На Байкале стартовала традиционная гонка на буерах — в отличие от обычных яхт — это парусные лодки на коньках, которые скользят по льду. Для участия в гонке приезжает немало иностранных спортсменов. Главная составляющая любой регаты — ветер. На священном озере его в избытке, только здесь дуют Сарма и Баргузин.
Но именно непривычный байкальский ветер сами яхтсмены называют самым сложным элементом регаты. За впечатляющей по красоте и скорости гонкой следит Светлана Бобруенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рыбаки исполнили зажигательный танец в стиле Little Big на льду Байкала.
Нашли ошибку?