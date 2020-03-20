Баргузин вам в паруса: гонки на буерах проходят на Байкале

На Байкале стартовала традиционная гонка на буерах — в отличие от обычных яхт — это парусные лодки на коньках, которые скользят по льду. Для участия в гонке приезжает немало иностранных спортсменов. Главная составляющая любой регаты — ветер. На священном озере его в избытке, только здесь дуют Сарма и Баргузин.

Но именно непривычный байкальский ветер сами яхтсмены называют самым сложным элементом регаты. За впечатляющей по красоте и скорости гонкой следит Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рыбаки исполнили зажигательный танец в стиле Little Big на льду Байкала.