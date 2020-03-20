Малиновская призналась, что ее тянуло на девочек

Певица и телеведущая Маша Малиновская призналась, что испытывала влечение к девушкам. Она опубликовала сторис в Instagram, где ответила на провокационный вопрос. Также она рассказала о своем отношении к представителям ЛГБТ-сообщества.

«Да, было! У меня есть знакомые геи, среди которых потрясающие, талантливые, чувствительные, образованные, добрые, умные, эрудированные тонкие парни, которых я люблю и уважаю. А есть Андрей Петров. Разница огромная, даже не разница, а пропасть», — разоткровенничалась Малиновская.

Телеведущая дала немало ответов на острые вопросы от фанатов. Так, например, она призналась, что больше всего нравилась сама себе в 2013 году.

@malinovskaya_tv

При том, что она достаточно откровенно отвечала фанатам, ее явно не порадовал вопрос о возможности сниматься в порно. На него она ответила категорическим нет.

«Ни при каких обстоятельствах», — заявила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маша Малиновская оголила ягодицы назло «врагам».