The Weeknd презентовал новый альбом After Hours

Новый альбом канадского певца The Weeknd появился в сети. Артист разместил его на основных стриминговых сервисах и дал ссылки на своем официальном сайте. Пластинка получила название After Hours, как и фильм Мартина Скорсезе 1985 года в жанре черного юмора. Как уточняет Esquire, музыкант вдохновлялся этой лентой, а также картиной 1998 года по одноименной книге Хантера С. Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

В альбом вошли 14 песен, в том числе выходившие ранее синглы Heartless, Blinding Lights, Heartless и After Hours. На последние два сняты клипы. Помимо них до презентации пластинки The Weeknd снял короткометражный фильм в той же стилистике. В видеоролике певец уходит с вечернего шоу Джимми Киммела и отправляется бродить по улицам Нью-Йорка с разбитым лицом.

Предыдущий альбом артиста My Dear Melancholy вышел в марте прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский рассказал о новом альбоме.