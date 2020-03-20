«Дышится с трудом»: Feduk признался, что не сможет петь еще несколько месяцев

Российский исполнитель Федор Инсаров, более известный под псевдонимом Feduk, продолжает делиться с подписчиками новостями прямо из больничной палаты. Музыкант опубликовал в Instagram несколько роликов, где поет отрывки из своих композиций, однако после тяжелой операции ему с трудом удается это сделать.

«Врачи сказали, что петь не смогу пару месяцев из-за разреза на животе. Да я и сам чувствую, что пока даже дышится с трудом», — подписал пост Feduk.

Кроме того, певец отметил, что из-за внезапной госпитализации ему придется отменить или перенести все ближайшие концерты.

Поклонники поддержали любимого артиста и заявили: они будут ждать возвращения Феди на сцену столько, сколько потребуется.

«Выздоравливай, Федечка! Мы тебя любим!»

«Мы тебя ждем! Поправляйся скорее и выходи на сцену!»

«Здоровье — это главное! Я всегда с тобой, держись!» — писали фолловеры.

Певец Feduk оказался в больнице из-за старой «детской болячки». Оказалось, что музыкант жил с болью в области живота долгие двадцать лет и не придавал этому особое значение. Поначалу врачи решили, что так себя проявляет аппендицит, но после осмотра и забора анализов выяснилось, что проблема гораздо серьезнее.

Неделю назад Федора прооперировали и теперь ему предстоит долгий курс реабилитации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Feduk в Чебоксарах помог потерявшему сознание человеку.