«Дышится с трудом»: Feduk признался, что не сможет петь еще несколько месяцев
Недавно молодой исполнитель перенес серьезную операцию из-за «детской болячки», беспокоившей его 20 лет.
Фото: Instagram @fedukone
Российский исполнитель Федор Инсаров, более известный под псевдонимом Feduk, продолжает делиться с подписчиками новостями прямо из больничной палаты. Музыкант опубликовал в Instagram несколько роликов, где поет отрывки из своих композиций, однако после тяжелой операции ему с трудом удается это сделать.
«Врачи сказали, что петь не смогу пару месяцев из-за разреза на животе. Да я и сам чувствую, что пока даже дышится с трудом», — подписал пост Feduk.
Кроме того, певец отметил, что из-за внезапной госпитализации ему придется отменить или перенести все ближайшие концерты.
Поклонники поддержали любимого артиста и заявили: они будут ждать возвращения Феди на сцену столько, сколько потребуется.
«Выздоравливай, Федечка! Мы тебя любим!»
«Мы тебя ждем! Поправляйся скорее и выходи на сцену!»
«Здоровье — это главное! Я всегда с тобой, держись!» — писали фолловеры.
Певец Feduk оказался в больнице из-за старой «детской болячки». Оказалось, что музыкант жил с болью в области живота долгие двадцать лет и не придавал этому особое значение. Поначалу врачи решили, что так себя проявляет аппендицит, но после осмотра и забора анализов выяснилось, что проблема гораздо серьезнее.
Неделю назад Федора прооперировали и теперь ему предстоит долгий курс реабилитации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Feduk в Чебоксарах помог потерявшему сознание человеку.
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