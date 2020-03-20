Российский и советский актер Александр Панкратов-Черный опроверг информацию о своей травме. Ранее сообщалось, что звезда советского кинематографа упал с высоты, в результате чего был вынужден обратиться за помощью к медикам. По словам артиста, такое действительно было, однако не сейчас, а «тысячу лет назад» на съемках, и к счастью, он уже давно восстановился.

«Что за бред? С какой высоты я падал? А, на съемках? Но это было тысячу лет назад. В Киргизии мы снимали фильм про пограничников в горах. <…> Упал и упал. Слава Богу жив, здоров. Все хорошо, только что приехал с гастролей», — пояснил Панкратов-Черный.

Александр Панкратов-Черный в 2009 году получил звание народного артиста РФ. Его фильмография насчитывает десятки кинокартин. Среди них — «Зимний вечер на Гаграх», «Ширли-мырли», «Мастер и Маргарита», «Весна в Простоквашино», «ИП Пирогва» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве.