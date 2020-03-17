В Москве госпитализировали гендиректора Большого театра

Гендиректор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, он попал в больницу около девяти часов вечера 16 марта с подозрением на бронхопневмонию. В данный момент Урин находится одном из VIP-отделений медучреждения.

Позже сын гендиректора Большого театра Андрей сообщил РИА Новости, что его отец чувствует себя нормально. Он опроверг госпитализацию.

В России введены дополнительные меры безопасности в связи с распространением коронавируса. В частности, в Москве отменены все публичные мероприятия с численностью участников более 50 человек. Ранее 5-tv.ru писал, что правительство и Центробанк РФ объявили о введении мер по поддержке экономики в связи с распространением COVID-19.