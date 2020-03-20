Россиянин устроил дебош на борту самолета, летевшего из Вьетнама в Читу

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После предупреждения командира экипажа о возможности экстренной посадки, авиахулигана усмирили другие пассажиры.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / UAC; 5-tv.ru

Российскому туристу, летевшему рейсом из Вьетнама в Читу, придется отвечать за свое неадекватное поведение на борту. Мужчина явно был пьян, громко и нецензурно выражался, грубил бортпроводникам и отказывался занять место, указанное в билете. Он не унимался даже после того, как командир экипажа предупредил о возможности экстренной посадки из-за дебошира. Зато на угрозу отреагировали другие пассажиры. Они усмирили хулигана, связав его и усадив в кресло.

Уже на земле мужчину встретили полицейские. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Панин застрял на Маврикии после дебоша в самолете.

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