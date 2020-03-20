«Глаза жгло»: школьник рассказал, как одноклассник выстрелил ему в лицо из газового пистолета
Подросток пояснил, при каких обстоятельствах произошло ЧП в школе.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Петербургский школьник, в которого по неосторожности выстрелил одноклассник из газового пистолета, рассказал свою версию произошедшего.
По словам мальчика, сосед по парте решил похвастаться необычным приобретением — аэрозольным пистолетом для самообороны «Пионер». После чего попросил друга сфотографировать его, держа в руках заряженное перцовыми баллончиками оружие. Из-за неосторожного обращения с пистолетом вскоре раздался выстрел.
«Он, видимо, случайно нажал на курок этого пистолета, который, в конце концов, был заряжен. Перцовый патрон попал мне в лицо», — пояснил юноша.
После инцидента, испугавшись, школьник выбежал из класса и направился в уборную, чтобы умыться. По словам ребенка, он ощущал сильное жжение в глазах. Затем восьмиклассник направился в столовую, поскольку вспомнил, что в подобных случаях рекомендуют промыть глаза водой.
«Немного умылся молоком, потом в глаза лил воду. Ну и в конце концов меня отвели в медкабинет, после чего я также отмывался и ждал приезда скорой», — пояснил ребенок.
Школьник рассказал, что после выстрела у него осталась небольшая ссадина над верхней губой, со зрением же все оказалось в порядке. Кроме того, мальчик особо отметил, что одноклассник всячески старался оказать помощь товарищу, давая ценные рекомендации. По мнению потерпевшего, сосед по парте знал, что надо делать, поскольку не впервые сталкивался с подобной ситуацией.
Также из рассказала пострадавшего следует, что его одноклассник беспрепятственно вошел в учебное заведение, несмотря на установленные металлодетекторы и охранника, осуществляющего контроль.
Сегодня родители пострадавшего мальчика, а также еще нескольких его одноклассников обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургский школьник выстрелил в своего одноклассника из газового пистолета.
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