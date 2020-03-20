Школьник выстрелил из газового пистолета в одноклассника в Петербурге

Восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в своего соседа по парте на уроке в одной из школ Санкт-Петербурга. В ходе допроса ребенок признался, что достал его, чтобы сделать фотографию, однако вместо этого случайно распылил аэрозоль.

Как стало известно 5-tv.ru, пистолет, заряженный перцовыми аэрозольными баллончиками, мальчик приобрел с рук, договорившись с владельцем в интернете, а патроны для него школьник купил в одном из торговых центров.

По предварительным данным, после неожиданного выстрела владельцу пистолета стало плохо, и он был госпитализирован в одну из городских больниц. После оказания медицинской помощи несовершеннолетнего отпустили на амбулаторное лечение.

По словам матери восьмиклассника, ребенок причисляет себя к скинхедам. Известно, что семья школьника на учете не состоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургский студент погиб, играя с «травматом» на домашней вечеринке.