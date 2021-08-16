ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет

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Алиса Старжевская
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Астрологи уверяют: в грядущие годы всем придется потрудиться, однако старания некоторых людей будут оценены втройне.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robin Hausmann, uwe umstätter, Michaela Begsteiger, Norbert Eisele-Hein, Sonja Krebs

Грядущее десятилетие с 2020 по 2030 годы будет переломным для всех представителей зодиакального круга. Кому-то придется потрудиться, чтобы не потерять последние сбережения, а кого-то ожидает поистине королевская жизнь.

Приоткрыв завесу тайны астрологи заявляют, что могут точно назвать ТОП-3 знаков зодиака, чья жизнь будет легка и беззаботна в ближайшие несколько лет.

Так, целеустремленным Овнам непременно повезет и в деньгах, и в любви. Звезды предупреждают: события в первой половине этого периода могут развиваться не так, как мечталось. Однако как только вы докажете, что сдаваться не намерены, Вселенная пошлет вам все необходимое для безбедной и счастливой жизни. Вторая пятилетка пройдет для Овнов под эгидой успеха и везения.

Львам стоит приготовиться: грядущее десятилетие готовит вам массу путешествий и впечатлений. Возможно, вы даже переедете жить заграницу. Кроме того, стоит ожидать перемен как в личной жизни, так и в карьере. Как бы то ни было, Львы могут быть уверены: все этого время Фортуна будет на их стороне, поэтому не стоит бояться экспериментов.

Стрельцам в ближайшем будущем придется немало потрудиться, однако все заслуги окупятся втройне. Конечно, вряд ли на головы представителей этого знака свалятся мешки с деньгами. Но их карьера быстро и стремительно пойдет в гору, а старые проблемы решаться сами собой. Стрельцы сами не заметят, как уже в 2030 году будет вести поистине королевский образ жизни.

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