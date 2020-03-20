«Невыносимые боли»: вдова Любимова рассказала, как чувствует себя после операции

Вдова знаменитого российского театрального режиссера Юрия Любимова Каталин в интервью 5-tv.ru рассказала о ДТП, после которого ей срочно потребовалась операция. По словам 74-летней женщины, ее сбил на пешеходном переходе водитель авто, который летел по дороге на высокой скорости. Когда пострадавшая упала на проезжей части, к ней незамедлительно подбежали полицейские и донесли до лавочки. Впоследствии сотрудники МВД решили вызвать скорую помощь.

«Меня машина сбила на большой скорости на зебре. <…> Не остановилась, а дальше поехала. Поблизости было два молодых милиционера, которые утащили меня с дороги, положили на скамейки, потому что я ни подниматься не могла, ни ходить естественно. У меня был очень серьезный перелом ноги и руки тоже. Потом милиционеры вызвали скорую помощь, и меня забрали в Склифосовскую больницу», — поделилась Любимова.

Вдова режиссера рассказала, что из-за сложности травм, врачи настаивали на хирургическом вмешательстве, и пациентка согласилась на операцию. Она похвалила профессионализм докторов, которые отнеслись к ней внимательно и хорошо выполнили свою работу.

«Я пролежала в реанимации полтора дня. Потом подготовили меня к операции. Меня оперировали молодые хирурги и, мне кажется, что они сделали свое дело с умением и расположением. Может быть, еще предстоит другая операция на правую руку. <…> Сейчас моя рука в гипсе, с этим тоже нужно будет что-то предпринимать», — пояснила Каталин.

Она призналась, что ей было очень приятно осознавать, что в такой тяжелый момент ее поддерживали поклонники, высылая цветы и адресуя теплые пожелания. Сейчас состояние женщины в норме, однако боли ее беспокоят до сих пор.

«Самочувствие неплохое, нормальное после такой тяжелой операции. Я, конечно, под контролем. Но похвастаться отличным настроением и здоровьем не могу, потому что присутствуют очень сильные, иногда даже невыносимые боли», — рассказала Любимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Каталин Любимова перенесла операцию на большую берцовую кость. Врачи диагностировали у нее закрытый оскольчатый перелом со смещением.