Вдова режиссера Юрия Любимова перенесла операцию

Вдова знаменитого российского театрального режиссера Юрия Любимова Каталин перенесла операцию на большую берцовую кость. Как стало известно 5-tv.ru, 74-летняя женщина обратилась за медицинской помощью после аварии. Врачи диагностировали у нее закрытый оскольчатый перелом со смещением и сообщили о необходимости хирургического вмешательства.

После операции Каталин Любимова была переведена в реанимационное отделение клиники. В настоящий момент она находится в травматологии. Информация о ее состоянии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский актер Александр Панкратов-Черный опроверг информацию о своей госпитализации. Он признался, что отлично себя чувствует и только что вернулся с гастролей.