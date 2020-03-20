США успешно испытали планирующую гиперзвуковую ракету
Запуск был произведен утром 19 марта с Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях.
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Фото, видео: YouTube / U.S. Navy
Министерство обороны США провело успешные испытания планирующей гиперзвуковой ракеты. Как отмечается в пресс-релизе Пентагона, запуск был осуществлен утром 19 марта с Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях.
«Военно-морской флот и армия США совместными усилиями выполнили запуск гиперзвукового скользящего блока C-HGB, способного лететь с гиперзвуковой скоростью к назначенной точке», — говорится в сообщении американских военных.
Другие подробности проведенных испытаний и тактико-технические характеристики ракеты не разглашаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство обороны США закажет масштабное производство ракет Miniature Air Launched Decoy — Navy. Их планируется использовать в качестве ложной цели для российских систем противовоздушной обороны.
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