США создадут ракету-«приманку» для России

Министерство обороны США закажет масштабное производство ракет Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N). Их планируется использовать в качестве ложной цели для российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Созданием ракет-«приманок» займется американская компания Raytheon. Контракт она заключит с командованием авиационных систем Военно-морских сил (ВМС) США.

Официально сумма и сроки соглашения не разглашаются. Однако URA.RU со ссылкой на американскую прессу пишет, что контракты на выпуск 250 единиц MALD-N стороны заключат в 2021-м и 2022 финансовых годах.

Ракета должна имитировать полет истребителя или бомбардировщика. Это заставит ПВО противника сбивать ложные цели, а не настоящие военные самолеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЗРК «Витязь» назвали убийцей американских крылатых ракет «Томагавк». Таким мнением поделился главред издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.