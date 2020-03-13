США создадут ракету-«приманку» для России
Масштабное производство оружия, способного обмануть системы ПВО, должно начаться в течение следующих двух лет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © US Navy
Министерство обороны США закажет масштабное производство ракет Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N). Их планируется использовать в качестве ложной цели для российских систем противовоздушной обороны (ПВО).
Созданием ракет-«приманок» займется американская компания Raytheon. Контракт она заключит с командованием авиационных систем Военно-морских сил (ВМС) США.
Официально сумма и сроки соглашения не разглашаются. Однако URA.RU со ссылкой на американскую прессу пишет, что контракты на выпуск 250 единиц MALD-N стороны заключат в 2021-м и 2022 финансовых годах.
Ракета должна имитировать полет истребителя или бомбардировщика. Это заставит ПВО противника сбивать ложные цели, а не настоящие военные самолеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЗРК «Витязь» назвали убийцей американских крылатых ракет «Томагавк». Таким мнением поделился главред издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
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