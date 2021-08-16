Кристина Асмус похвасталась младшей сестрой: «Как две капли»

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Светлана Александрова
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Поклонники актрисы отмечают, что у девушек совершенно одинаковые глаза.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус похвасталась перед подписчиками своей младшей сестрой. Совместное с Кариной фото актриса выложила на своей странице в Instargam. Девушки, между которыми три года разницы, позируют в строгих черных нарядах, обе с распущенными светлыми волосами. Кристина одета в брюки, на Карине — платье. Старшая сестра заметно выше младшей.

«Похожи?» — подписала снимок звезда «Интернов».

@asmuskristina

Карине Асмус 29 лет, она спортсменка, заслуженный мастер спорта по гимнастике и персональный фитнес-тренер. Поклонники знаменитой сестры в комментариях оживленно обсуждают фотографию. Многие отмечают, что у девушек совершенно одинаковые глаза.

«Так вот кто снимался дублером в фильме про Хоркину?»;

«Да, очень похожи, красотки обе»;

«Как две капли воды!»;

«Каскадер-дублер?!»;

«Мне кажется она больше похожа на вас, чем вы сами»;

«Самое лучшее, что могут дать родители своим детям — это родить им братьев и сестер», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Асмус выложила фото с синяками и перебинтованной головой.

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