Кристина Асмус похвасталась младшей сестрой: «Как две капли»
Поклонники актрисы отмечают, что у девушек совершенно одинаковые глаза.
Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Кристина Асмус похвасталась перед подписчиками своей младшей сестрой. Совместное с Кариной фото актриса выложила на своей странице в Instargam. Девушки, между которыми три года разницы, позируют в строгих черных нарядах, обе с распущенными светлыми волосами. Кристина одета в брюки, на Карине — платье. Старшая сестра заметно выше младшей.
«Похожи?» — подписала снимок звезда «Интернов».
Карине Асмус 29 лет, она спортсменка, заслуженный мастер спорта по гимнастике и персональный фитнес-тренер. Поклонники знаменитой сестры в комментариях оживленно обсуждают фотографию. Многие отмечают, что у девушек совершенно одинаковые глаза.
«Так вот кто снимался дублером в фильме про Хоркину?»;
«Да, очень похожи, красотки обе»;
«Как две капли воды!»;
«Каскадер-дублер?!»;
«Мне кажется она больше похожа на вас, чем вы сами»;
«Самое лучшее, что могут дать родители своим детям — это родить им братьев и сестер», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Асмус выложила фото с синяками и перебинтованной головой.
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