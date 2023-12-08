Ученые посчитали, сколько лет жизни отнимает стресс

|
Марина Неруцких
Марина Неруцких Марина Неруцких 937 0

По словам экспертов, в случае устранения причин волнений и расстройств, продолжительность жизни увеличивается.

Ученые посчитали, сколько лет жизни отнимает стресс

Фото: www.globallookpress.com

Сильный стресс может сократить продолжительность жизни человека на 2,8 года. Результаты исследования группы ученых публикует портал Русаргумент.

Проведенные эксперименты показали, что сильные волнения и расстройства могут существенно сократить время пребывания человека в этом мире. Примечательно, что ровно столько же лет могут отнять и некоторые физические упражнения.

Для сравнения, курение и диабет сокращают жизнь на 6,6 года.

Между тем, в случае устранения данных факторов, продолжительность жизни человека увеличивается. Подчеркивается, что результаты исследования в первую очередь касаются мужчин.

Ранее 5-tv.ru публиковал результаты исследования, объясняющего, почему женщины живут дольше мужчин.

-13° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.57
-0.21 99.81
-0.33
Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря

Последние новости

17:48
Ученые посчитали, сколько лет жизни отнимает стресс
17:33
Случайно стал актером: как танцор диско Митхун Чакраборти обрел истинное счастье
17:26
Российских спортсменов допустили до Олимпийских игр в Париже
17:17
Отключение напряжения стало причиной остановки движения поездов в метро Москвы
17:13
Решат каждый вопрос: Песков раскрыл подробности о прямой линии Путина
17:09
«Нашла свое счастье»: вдова Пьера Нарцисса вышла замуж

Сейчас читают

«Были жалобы»: жену Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге
Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
«Никто не знает, сколько ему осталось»: родные Брюса Уиллиса бьют тревогу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам