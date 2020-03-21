Звезда сериала «Деффчонки», милая и трогательная блондинка Полина Максимова, шокировала фанатов, выложив видео в Instagram, где бреет себя налысо. На кадрах видно, как актриса садится в удобное кресло, на мгновение замирает, а затем резким движением берет в руки машинку для стрижки волос и в одночасье избавляется от них.

«Ждали??? Время пришло! Пост про то, как я обнулилась накануне своего 30-летия! И пусть все будут здоровы!» — сообщила фолловерам Максимова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Maximova (@polinamax) 20 Мар 2020 в 12:22 PDT

Как оказалось, Полина решилась на смелый эксперимент ради главной роли в проекте «257 причин, чтобы жить». Актриса должна будет вжиться в образ девушки с онкологическим заболеванием. Конечно, Максимова могла бы использовать накладки для волос. Но, как призналась ранее звезда в беседе с Peopletalk, она не ищет легких путей.

Фанаты звезды были шокированы, увидев, как резво Полина избавляется от волос. Многие отмечали: это — настоящий подвиг. Ведь не каждая женщина готова пожертвовать красотой и обаянием ради маленького этапа в жизни.

«Поля, ты фантастическая!»

«Вы — настоящий герой!»

«Когда мне назначили химиотерапию, я рыдала из-за волос. А вы такая молодец!»

«Это прямо шок-контент!» — писали поклонники в комментариях.

К слову, родственники актрисы отнеслись к разительным переменам довольно спокойно. Так, возлюбленный звезды — актер Егор Корешков — мило улыбнулся, узнав об этом. Папа же пошутил, что дочка впервые за 30 лет действительно стала похожа на него, а мама сначала расплакалась, но потом смирилась. Ведь все это — ради карьеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым.