  1. Пятый канал
  4. Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым

Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым

| Игорь Рязов Фото 25 247

Актриса Полина Максимова предпочла коллегу по цеху, а не телепродюсера.

Фото: Instagram @polinamax

Актриса Полина Максимова, получившая известность благодаря телесериалу «Деффчонки», перестала скрывать отношения с актером Егором Корешковым. Пару застали вместе на публичном мероприятии.

Егор и Полина вместе пришли на мероприятия в рамках Harper’s Bazaar Christmas Beauty Day. Актеры держались за руки и позировали так фотографам. Они впервые появились на публичном мероприятии в качестве пары.

Instagram @polinamax, @korches

Максимова не афиширует личную жизнь, но в прошлом году стало известно о ее романе с продюсером ТНТ Артемом Чугуновым. Когда звезда «Деффчонок» рассталась с ним и вступила в отношения с Корешковым, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о другой звезде «Деффчонок» — актриса Галина Боб удивила фанатов резкой сменой имиджа.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.10
0.13 70.57
0.13
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

7:43
Ветерану ВОВ пенсионный фонд в Волгограде отказал в президентской выплате
7:35
«Лучший визажист»: Седокова похвасталась «профессиональным» макияжем от дочки
7:27
Итальянский депутат сделал предложение своей невесте во время заседания
7:20
Стоящая на коленях Лобода в образе «работницы цеха» заинтриговала фанатов
7:13
Санкт-Петербург получил самую престижную туристическую премию
7:06
«Чудо-папа»: Мельникова показала, как ее муж играет с годовалым сыном

Сейчас читают

Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей
Димаш Кудайберген о том, почему носит маску, Игоре Крутом и планах в Южной Корее
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]