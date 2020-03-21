Три сотрудника МЧС пострадали в аварии в Московском районе Петербурга

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Карина Бернтгольц
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ДТП произошло на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Три сотрудника МЧС пострадали в результате аварии, произошедшей в Московском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП случилось около 8.35 по московскому времени на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы.

После инцидента три человека, по предварительным данным, работающих в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, были госпитализированы. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, другого — как средней степени тяжести, о здоровье третьего пострадавшего пока ничего не известно.

Информация уточняется. На месте аварии работают специализированные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристический автобус столкнулся с маршруткой в Петербурге 19 марта.

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