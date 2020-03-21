«Не блефуй, хрю!» — Дзюба пошутил о возрасте Кокорина

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Алиса Старжевская
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На днях Александру исполнилось 29 лет, однако его товарищ настаивает: спортсмен гораздо старше, чем написано в документах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Kulebyakin; Instagram @kokorin9; 5-tv.ru

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Драка Кокорина и Мамаева

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба оригинально поздравил товарища Александра Кокорина с днем рождения. Вместо привычных пожеланий, он вдруг раскрыл «истинный» возраст футболиста.

19 марта Кокорину исполнилось 29 лет. Спортсмен опубликовал в Instagram фото с праздника, под которым Дзюба тонко намекнул: его коллега гораздо старше, чем написано в документах.

«32 года тебе. Не блефуй, хрю!» — написал в комментариях Артем и тут же прикрепил несколько смайликов.

«У меня зато нет седых волос!» — не растерялся Кокорин.

Поклонники спортсмена поначалу поверили Дзюбе и даже немного опешили. Однако после ответа Александра всем стало понятно, что это — обычная шутка.

Instagram @kokorin9

«Фух, ну вы ребят даете! Я думал, что-то пропустил!»

«Не пугайте так больше!» — обратились к футболистам фолловеры.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, где двухлетний сын Александра Кокорина делает зарядку с настоящими гантелями.

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