«Не блефуй, хрю!» — Дзюба пошутил о возрасте Кокорина
На днях Александру исполнилось 29 лет, однако его товарищ настаивает: спортсмен гораздо старше, чем написано в документах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Kulebyakin; Instagram @kokorin9; 5-tv.ru
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба оригинально поздравил товарища Александра Кокорина с днем рождения. Вместо привычных пожеланий, он вдруг раскрыл «истинный» возраст футболиста.
19 марта Кокорину исполнилось 29 лет. Спортсмен опубликовал в Instagram фото с праздника, под которым Дзюба тонко намекнул: его коллега гораздо старше, чем написано в документах.
«32 года тебе. Не блефуй, хрю!» — написал в комментариях Артем и тут же прикрепил несколько смайликов.
«У меня зато нет седых волос!» — не растерялся Кокорин.
Поклонники спортсмена поначалу поверили Дзюбе и даже немного опешили. Однако после ответа Александра всем стало понятно, что это — обычная шутка.
«Фух, ну вы ребят даете! Я думал, что-то пропустил!»
«Не пугайте так больше!» — обратились к футболистам фолловеры.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, где двухлетний сын Александра Кокорина делает зарядку с настоящими гантелями.
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