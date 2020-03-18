У двухлетнего сына футболиста Александра Кокорина Майкла появилась собственная страница в Instagram. На днях об этом в социальной сети сообщил его отец. И уже аккаунт малыша наполняется забавными фото и видео, отражающими процесс взросления мальчика и забавные моменты из его жизни.

Например, сегодня родители ребенка в сторис показали, как Майкл тренируется в спортзале. Он бодро поднимает вверх небольшие гантели, тем самым демонстрируя свою силу и при этом качая мышцы.

«Сынок, а другую руку качай. <…> Давай, качай», — подбадривает подрастающего спортсмена за кадром мать Дарья Валитова.

Пользователи с умилением наблюдали за успехами сына Кокорина на спортивном поприще. Они убеждены: мальчик пойдет по стопам футболиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Валитова показала трогательные фото сына.