Настоящий силач! Двухлетний сын Кокорина потягал гантели в спортзале — видео
Видео с силовой тренировки малыша появилось на его странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @kokorinmk
У двухлетнего сына футболиста Александра Кокорина Майкла появилась собственная страница в Instagram. На днях об этом в социальной сети сообщил его отец. И уже аккаунт малыша наполняется забавными фото и видео, отражающими процесс взросления мальчика и забавные моменты из его жизни.
Например, сегодня родители ребенка в сторис показали, как Майкл тренируется в спортзале. Он бодро поднимает вверх небольшие гантели, тем самым демонстрируя свою силу и при этом качая мышцы.
«Сынок, а другую руку качай. <…> Давай, качай», — подбадривает подрастающего спортсмена за кадром мать Дарья Валитова.
Пользователи с умилением наблюдали за успехами сына Кокорина на спортивном поприще. Они убеждены: мальчик пойдет по стопам футболиста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Валитова показала трогательные фото сына.
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