Девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Омске

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, транспортное средство наехало на препятствие.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Девять человек получили травмы в результате аварии с микроавтобусом в Омске. Как стало известно 5-tv.ru, транспортное средство наехало на препятствие.

В числе пострадавших — восемь человек, в том числе двое детей. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Одному пассажиру помощь была оказана амбулаторно.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три сотрудника МЧС пострадали в аварии в Московском районе Петербурга.

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