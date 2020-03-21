Девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Омске

Девять человек получили травмы в результате аварии с микроавтобусом в Омске. Как стало известно 5-tv.ru, транспортное средство наехало на препятствие.

В числе пострадавших — восемь человек, в том числе двое детей. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Одному пассажиру помощь была оказана амбулаторно.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три сотрудника МЧС пострадали в аварии в Московском районе Петербурга.