Девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Омске
По предварительным данным, транспортное средство наехало на препятствие.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Девять человек получили травмы в результате аварии с микроавтобусом в Омске. Как стало известно 5-tv.ru, транспортное средство наехало на препятствие.
В числе пострадавших — восемь человек, в том числе двое детей. Их госпитализировали в ближайшую больницу.
Одному пассажиру помощь была оказана амбулаторно.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три сотрудника МЧС пострадали в аварии в Московском районе Петербурга.
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