Вертолет разбился в Ненецком АО, погиб пилот
На месте ЧП обнаружены обломки воздушного судна.
Фото: ltclub.com.ua
Частный вертолет потерпел крушение Ненецком автономном округе, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
Сообщается, что Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара. Он следовал на метеостанцию «Северное ОГМС» Росгидрометцентра», которая находится на мысе Константиновском.
Обломки воздушного судна удалось обнаружить.
По информации РИА Новости, погиб пилот, его пассажирка выжила.
Подробности произошедшего выясняются.
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