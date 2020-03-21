Вертолет разбился в Ненецком АО, погиб пилот

На месте ЧП обнаружены обломки воздушного судна.

Фото: ltclub.com.ua

Частный вертолет потерпел крушение Ненецком автономном округе, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

Сообщается, что Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара. Он следовал на метеостанцию «Северное ОГМС» Росгидрометцентра», которая находится на мысе Константиновском.

Обломки воздушного судна удалось обнаружить.

По информации РИА Новости, погиб пилот, его пассажирка выжила.

Подробности произошедшего выясняются.

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