Вертолет разбился в Ненецком АО, погиб пилот

Частный вертолет потерпел крушение Ненецком автономном округе, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

Сообщается, что Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара. Он следовал на метеостанцию «Северное ОГМС» Росгидрометцентра», которая находится на мысе Константиновском.

Обломки воздушного судна удалось обнаружить.

По информации РИА Новости, погиб пилот, его пассажирка выжила.

Подробности произошедшего выясняются.