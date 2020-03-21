Актрису Нину Русланову экстренно госпитализировали

Народную артистку РФ Нину Русланову экстренно госпитализировали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, у нее обострилось хроническое заболевание.

Медицинская помощь актрисе театра и кино понадобилась из-за нарушения ритмов сердца и болей в груди.

В момент приступа с 74-летней Ниной Ивановной никого не было. Она самостоятельно вызвала себе бригаду медиков. Сейчас артистка находится под наблюдением врачей.

В январе этого года 5-tv.ru сообщал, что Нина Русланова обращалась за помощью к медикам из-за болей в области сердца. Тогда она отказалась от госпитализации.

За годы карьеры актриса сыграла более 150 ролей в различных фильмах. Наиболее известна она по картинам «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем» и «Кин-дза-дза».