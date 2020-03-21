Скончался Анатолий Фетисов

Скончался военный летчик-снайпер Анатолий Фетисов. Первый командир российского авиаполка «Нормандия-Неман» ушел из жизни в возрасте 66 лет. Его называли дедушкой русской авиации, так как он летал на боевых самолетах в течение 36,5 лет.

Анатолий Фетисов был первым российским летчиком, который награжден в 1997 году французской наградой — серебреным орденом «Национальной обороны Франции». С 2003 года он занимал пост Президента Ассоциации и председателя Совета российских ветеранов авиаполка «NORMANDIE-NIEMAN».

Анатолий Фетисов ушел из жизни после тяжелой болезни.