Скончался Анатолий Фетисов
Первый командир российского авиаполка «Нормандия-Неман» ушел из жизни в возрасте 66 лет.
Скончался военный летчик-снайпер Анатолий Фетисов. Первый командир российского авиаполка «Нормандия-Неман» ушел из жизни в возрасте 66 лет. Его называли дедушкой русской авиации, так как он летал на боевых самолетах в течение 36,5 лет.
Анатолий Фетисов был первым российским летчиком, который награжден в 1997 году французской наградой — серебреным орденом «Национальной обороны Франции». С 2003 года он занимал пост Президента Ассоциации и председателя Совета российских ветеранов авиаполка «NORMANDIE-NIEMAN».
Анатолий Фетисов ушел из жизни после тяжелой болезни.
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