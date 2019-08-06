Автомобиль насмерть сбил российского ветерана авиаполка «Нормандия-Неман»

Трагически погиб один из последних российских ветеранов легендарного авиационного полка «Нормандия-Неман». Бывший механик Юрий Алексеевич Максаев был сбит машиной, когда отправился в магазин за хлебом.

О его гибели сообщило на своей странице в Facebook посольство Франции в России. Дипломаты выразили соболезнования родным и близким Максаева. Ветерану «Нормандии-Неман» было 93 года.

Юрий Алексеевич Максаев родился в 1926 году. В период с мая 1944 по июнь 1945 года он служил техником во 2-й эскадрилье истребительного авиационного полка ВВС «Нормандия» (впоследствии — «Нормандия-Неман»). Задачей Максаева было обслуживание двигателей самолетов Як-3, на которых совершали боевые вылеты летчики «Свободной Франции».

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После войны он нашел работу в гражданской авиации. Юрий Максаев был кавалером высоких советских и французских наград, в том числе Ордена Почетного легиона.

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