Критик Остудин назвал причину претензий к песне Куртуковой «Матушка»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Вокруг хита продолжают разгораться споры.

В чем причина претензий к песне Куртуковой «Матушка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Песня Татьяны Куртуковой «Матушка» стала для некоторых россиян удобным способом продемонстрировать свой патриотический настрой во время поездок за границу. Об этом заявил музыкальный критик Алексей Остудин в комментарии для 360.ru.

В качестве примера он привел опубликованные в социальных сетях видео с вечеринок на иностранных курортах — там нетрезвые туристы из России поют песню, которая должна воспевать любовь к Родине.

«Закажем в Куршевеле бутылку шампанского за пять тысяч евро и будем орать песню „Матушка-земля“ и снимем это на видео», — объяснил Остудин логику таких показных патриотов.

По мнению эксперта, подобное исполнение патриотических песен не имеет отношения к настоящим чувствам человека, ведь любовь к родине — это личное и сокровенное чувство. При этом Остудин признал популярность песни «Матушка», которая стала настоящим хитом.

Ранее певица Пелагея заявила, что песня Куртуковой — это не народная, а псевдонародная композиция. В ответ артистка сказала, что оставляет за Пелагеей право на свое мнение.

Песня «Матушка» вышла в 2022 году, но настоящая популярность пришла к ней позже, после выхода новой аранжировки. Композиция быстро стала одним из главных хитов певицы и получила известность далеко за пределами России.

Песню заметили и за рубежом. Например, она прозвучала в ролике правительства Индии, посвященном встрече премьер-министра Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным перед саммитом БРИКС в Нью-Дели.

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Критик Остудин назвал причину претензий к песне Куртуковой «Матушка»

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