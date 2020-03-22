Мужчина отрубил мачехе голову после ссоры из-за наследства

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Марина Неруцких
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В убийстве родственницы злоумышленник признался сам, придя в полицию.

Фото: Globallookpress.com

Семейная драма разыгралась 20 марта на юго-западе Индии в штате Карнатака. Поспорив из-за наследства со своей мачехой, мужчина отрубил 60-летней женщине голову при помощи мачете.

Как пишет издание The Times Of India, 29-летний пасынок-убийца сам пришел в полицейский участок и признался в совершенном злодеянии. С собой мужчина принес и орудие убийства.

По словам Т. Махеш Говды, его мачеха исхитрилась переписать собственность покойного мужа (земельные участки — Прим.ред.) на себя и намеревалась продать их. Предварительно мужчина обращался за справедливостью в суд, но закон оказался не на его стороне, поэтому обманутый пасынок ранним утром пришел в дом мачехи и зарубил ее в саду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Индии подростку отрубили голову родственники сбежавшей с его братом девушки.

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