Мужчина отрубил мачехе голову после ссоры из-за наследства

Семейная драма разыгралась 20 марта на юго-западе Индии в штате Карнатака. Поспорив из-за наследства со своей мачехой, мужчина отрубил 60-летней женщине голову при помощи мачете.

Как пишет издание The Times Of India, 29-летний пасынок-убийца сам пришел в полицейский участок и признался в совершенном злодеянии. С собой мужчина принес и орудие убийства.

По словам Т. Махеш Говды, его мачеха исхитрилась переписать собственность покойного мужа (земельные участки — Прим.ред.) на себя и намеревалась продать их. Предварительно мужчина обращался за справедливостью в суд, но закон оказался не на его стороне, поэтому обманутый пасынок ранним утром пришел в дом мачехи и зарубил ее в саду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Индии подростку отрубили голову родственники сбежавшей с его братом девушки.