В Индии подростку отрубили голову родственники сбежавшей с его братом девушки

В Индии 17-летнему подростку отрубили голову родители девушки, с которой сбежал его брат. Об этом сообщает портал Catch News.

Убийство произошло в минувшую субботу в штате Махараштра на западе центральной части Индии. Родня беглянки, которая принадлежит к более привилегированному сословию, напала на родственников ее возлюбленного. В результате нападения погиб брат юноши, которому было 17 лет — его обезглавили разгневанные родные девушки.

Семья погибшего юноши винит в трагедии полицию, так как, по ее словам, к правоохранителям обращались из-за угроз со стороны семьи сбежавшей.

В настоящее время, по данным портала, нападавшие задержаны.

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