«Приходите, трогайте»: Лолита Милявская показала подписчикам грудные импланты

|
Василий Заика
234

Певица выложила в сеть ролик, снятый в кабинете у пластического хирурга.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская в своем аккаунте в Instagram разместила видео, снятое в кабинете у своего пластического хирурга. 56-летняя знаменитость на кадрах ролика отмечает, что хорошо выглядеть ей позволяют именно визиты к специалисту, который, к слову, не дает ей скучать.

«Меня все спрашивают, а чего я так хорошо выгляжу?! Потому, что я иногда захожу к пластическому хирургу», — комментирует Лолита Милявская.

@lolitamilyavskaya

В определенный момент в объективе камеры гаджета певицы появляются несколько грудных имплантов. Артистка отметила, что это «те самые», от которых все начали избавляться. Лолита Милявская, в свойственной ей непосредственной и открытой манере, призвала мужчин не заставлять своих женщин вживлять себе импланты. По ее словам, использовать их надо, как антистресс.

«А вот это те самые импланты, те самые сиськи, которые сейчас все удаляют. Короче, мужики, приходите сюда, трогайте, не мучайте баб! Лучше, пусть это будет антистресс», — заключила Лолита Милявская.

В описании поста знаменитость уточнила, что ее врач «занимается» только лицами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита призвала не разводить дома моль из-за коронавируса.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:44
Мужчина отрубил мачехе голову после ссоры из-за наследства
6:29
В США назвали главный недостаток российского Ту-160
6:13
«Приходите, трогайте»: Лолита Милявская показала подписчикам грудные импланты
5:55
Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено. Путин надеется на активную гражданскую позицию россиян
5:38
«Красота в красоте»: Ольга Орлова в бомбическом купальнике взорвала сеть
5:22
«Туалетная бумага в тренде»: российские гимнасты исполнили эффектный номер под хит Little Big

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок