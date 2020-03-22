«Приходите, трогайте»: Лолита Милявская показала подписчикам грудные импланты

Лолита Милявская в своем аккаунте в Instagram разместила видео, снятое в кабинете у своего пластического хирурга. 56-летняя знаменитость на кадрах ролика отмечает, что хорошо выглядеть ей позволяют именно визиты к специалисту, который, к слову, не дает ей скучать.

«Меня все спрашивают, а чего я так хорошо выгляжу?! Потому, что я иногда захожу к пластическому хирургу», — комментирует Лолита Милявская.

@lolitamilyavskaya

В определенный момент в объективе камеры гаджета певицы появляются несколько грудных имплантов. Артистка отметила, что это «те самые», от которых все начали избавляться. Лолита Милявская, в свойственной ей непосредственной и открытой манере, призвала мужчин не заставлять своих женщин вживлять себе импланты. По ее словам, использовать их надо, как антистресс.

«А вот это те самые импланты, те самые сиськи, которые сейчас все удаляют. Короче, мужики, приходите сюда, трогайте, не мучайте баб! Лучше, пусть это будет антистресс», — заключила Лолита Милявская.

В описании поста знаменитость уточнила, что ее врач «занимается» только лицами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита призвала не разводить дома моль из-за коронавируса.