Лолита призвала не разводить дома моль из-за коронавируса

Лолита Милявская, несмотря на отмену концертов из-за коронавируса, не впадает в панику и призывает к тому же окружающих. В интервью интернет-порталу Дни.ру певица напомнила, что различные катаклизмы происходили в мире во все века.

«Справиться с ними в состоянии лишь абсолютно нормальная психика. Главное — не поддаваться панике. Что бы ни случилось, паника — худший советник. Поэтому в своей семье, на своей лестничной клетке, среди своих подписчиков я пресекаю любые панические настроения», — заявила Лолита.

По ее словам, «человечество пережило Хиросиму и Нагасаки», болезни, от которых вымирало пол Европы, а сейчас ничего подобного не предвидится.

Артистка советует «не заводить дома моль» и не запасаться продуктами в огромных количествах.

«Их хватит на всех», — уверена Милявская, хотя и признается, что все-таки купила впрок «два килограмма риса и два килограмма гречки».

Певица также рассказала, что беспокоится за свою 77-летнюю маму, которая живет в Киеве вместе с дочкой Лолиты. Известно, что Украина закрыла свои границы одной из первых в Европе.

«У Евы, как и у всех студентов, закрылся институт. Что же касается мамы, то я категорически против ее появления на улице — пусть воздухом дышит на балконе… Пичкаю ее всяческими витаминами, контролируя прием, насколько это возможно, по телефону», — поделилась Лолита.

Что будет дальше с концертами и гастролями, певица не знает, но для себя решила использовать освободившееся время с толком.

«Все это время я работаю, что-то придумываю, решила провести больше времени в студии, еще усерднее ищу новый песенный материал», — рассказала Милявская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус помешал Лолите развестись в пятницу 13-го, и теперь бракоразводный процесс надолго затягивается.