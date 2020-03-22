«Наконец-то мужика нашла!» — Кети Топурия сделала селфи с новым кавалером
Поклонники гадают, кто он — известный артист или крупный миллионер?
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Фото, видео: Instagram keti_one_official
Не успели стихнуть споры вокруг предполагаемой беременности Кети Топурии, как певица вновь задала поклонникам нелегкую задачку. На днях солистка группы «А’Студио» выложила в Instagram романтическое селфи с новым кавалером.
На снимке — Кети лежит на диване, прикрывшись теплым пледом, а слева ее обнимает неизвестный мужчина. К слову, его лицо не полностью попало в кадр, поэтому «опознать» ухажера звезды не представлялось возможным. Сама Топурия никак не прокомментировала пост, а лишь поставила смайлик в виде сердечка.
«Ну наконец-то мужика себе нашла!» — констатировала особо впечатлительная поклонница.
Были и те, кто начал гадать, с кем именно завела роман их любимая звезда.
«Виторган?!» — предположила одна фанатка.
«Я по кусочку лица тоже так подумала!» — вторила ей другая.
«Мне кажется, на бизнесмена какого-то похож», — присоединилась третья.
Впрочем, многие решили не дожидаться ответа самой Кети, а просто пожелали счастья молодым.
«Красивая пара!»
«Счастья вам! Такие хорошие!»
«Кети — красотка! Рада за тебя!» — обращались к певице фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кети Топурия ответила на слухи о своей тайной беременности.
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