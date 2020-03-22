«Наконец-то мужика нашла!» — Кети Топурия сделала селфи с новым кавалером

|
Алиса Старжевская
28

Поклонники гадают, кто он — известный артист или крупный миллионер?

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram keti_one_official

Не успели стихнуть споры вокруг предполагаемой беременности Кети Топурии, как певица вновь задала поклонникам нелегкую задачку. На днях солистка группы «А’Студио» выложила в Instagram романтическое селфи с новым кавалером.

На снимке — Кети лежит на диване, прикрывшись теплым пледом, а слева ее обнимает неизвестный мужчина. К слову, его лицо не полностью попало в кадр, поэтому «опознать» ухажера звезды не представлялось возможным. Сама Топурия никак не прокомментировала пост, а лишь поставила смайлик в виде сердечка.

«Ну наконец-то мужика себе нашла!» — констатировала особо впечатлительная поклонница.

@keti_one_official

Были и те, кто начал гадать, с кем именно завела роман их любимая звезда.

«Виторган?!» — предположила одна фанатка.

«Я по кусочку лица тоже так подумала!» — вторила ей другая.

«Мне кажется, на бизнесмена какого-то похож», — присоединилась третья.

Впрочем, многие решили не дожидаться ответа самой Кети, а просто пожелали счастья молодым.

«Красивая пара!»

«Счастья вам! Такие хорошие!»

«Кети — красотка! Рада за тебя!» — обращались к певице фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кети Топурия ответила на слухи о своей тайной беременности.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:19
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
8:05
«Наконец-то мужика нашла!» — Кети Топурия сделала селфи с новым кавалером
7:48
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 22 марта
7:45
«Добрый папа — пьяный папа»: Подольская показала, как сын и муж развлекаются на карантине
7:44
Два человека погибли в ДТП с автобусами в Тамбовской области
7:35
Украинские военные сочли свои катера «ответом» десантным кораблям ЧФ РФ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок