Не успели стихнуть споры вокруг предполагаемой беременности Кети Топурии, как певица вновь задала поклонникам нелегкую задачку. На днях солистка группы «А’Студио» выложила в Instagram романтическое селфи с новым кавалером.

На снимке — Кети лежит на диване, прикрывшись теплым пледом, а слева ее обнимает неизвестный мужчина. К слову, его лицо не полностью попало в кадр, поэтому «опознать» ухажера звезды не представлялось возможным. Сама Топурия никак не прокомментировала пост, а лишь поставила смайлик в виде сердечка.

«Ну наконец-то мужика себе нашла!» — констатировала особо впечатлительная поклонница.

@keti_one_official

Были и те, кто начал гадать, с кем именно завела роман их любимая звезда.

«Виторган?!» — предположила одна фанатка.

«Я по кусочку лица тоже так подумала!» — вторила ей другая.

«Мне кажется, на бизнесмена какого-то похож», — присоединилась третья.

Впрочем, многие решили не дожидаться ответа самой Кети, а просто пожелали счастья молодым.

«Красивая пара!»

«Счастья вам! Такие хорошие!»

«Кети — красотка! Рада за тебя!» — обращались к певице фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кети Топурия ответила на слухи о своей тайной беременности.