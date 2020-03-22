Видео последствий сильнейшего за 140 лет землетрясения в Хорватии

|
Ниса Мурзанаева
400

Под завалами был найден раненый подросток. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Twitter @JadrankaJovano5, @sigorty, @LupoWolf

Землетрясение, которое произошло в Хорватии 22 марта, стало сильнейшим за 140 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, пишет Index.

«Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера, значит — самое сильное в последние 140 лет», — сказал Пленкович.

Его эпицентр находился в семи километрах от хорватской столицы Загреба на глубине десяти километров. Первый удар произошел около 09:00 по московскому времени. Позже местные жители почувствовали еще несколько толчков меньшей силы. Очевидцы опубликовали видео последствий катаклизма в Twitter.

По некоторым данным, в результате землетрясения в Загребе пропали электричество и водоснабжение. Частично разрушены дома и церкви. Изначально сообщалось об одной жертве происшествия — подростке, которого нашли под завалами. Позже выяснилось, что ребенок жив. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Последствия землетрясения в настоящий момент устраняют экстренные службы и армия.

Данных о пострадавших при ЧП россиянах не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение произошло на юге Италии.

Читайте также

Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер

Последние новости

14:23
У клавишника Bon Jovi диагностировали коронавирус
14:04
Оперштаб: принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны
13:53
ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер
13:39
«Сегодня блинчики!» — беременная супруга Овечкина изучает поварское искусство
13:17
Как не сойти с ума на карантине, и извлечь из него пользу — рассказ от первого лица
13:01
Видео последствий сильнейшего за 140 лет землетрясения в Хорватии

Сейчас читают

ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок