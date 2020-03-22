Видео последствий сильнейшего за 140 лет землетрясения в Хорватии
Под завалами был найден раненый подросток. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: Twitter @JadrankaJovano5, @sigorty, @LupoWolf
Землетрясение, которое произошло в Хорватии 22 марта, стало сильнейшим за 140 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, пишет Index.
«Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера, значит — самое сильное в последние 140 лет», — сказал Пленкович.
Его эпицентр находился в семи километрах от хорватской столицы Загреба на глубине десяти километров. Первый удар произошел около 09:00 по московскому времени. Позже местные жители почувствовали еще несколько толчков меньшей силы. Очевидцы опубликовали видео последствий катаклизма в Twitter.
По некоторым данным, в результате землетрясения в Загребе пропали электричество и водоснабжение. Частично разрушены дома и церкви. Изначально сообщалось об одной жертве происшествия — подростке, которого нашли под завалами. Позже выяснилось, что ребенок жив. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Последствия землетрясения в настоящий момент устраняют экстренные службы и армия.
Данных о пострадавших при ЧП россиянах не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение произошло на юге Италии.
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