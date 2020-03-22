Видео последствий сильнейшего за 140 лет землетрясения в Хорватии

Землетрясение, которое произошло в Хорватии 22 марта, стало сильнейшим за 140 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, пишет Index.

«Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера, значит — самое сильное в последние 140 лет», — сказал Пленкович.

Его эпицентр находился в семи километрах от хорватской столицы Загреба на глубине десяти километров. Первый удар произошел около 09:00 по московскому времени. Позже местные жители почувствовали еще несколько толчков меньшей силы. Очевидцы опубликовали видео последствий катаклизма в Twitter.

По некоторым данным, в результате землетрясения в Загребе пропали электричество и водоснабжение. Частично разрушены дома и церкви. Изначально сообщалось об одной жертве происшествия — подростке, которого нашли под завалами. Позже выяснилось, что ребенок жив. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Последствия землетрясения в настоящий момент устраняют экстренные службы и армия.

Данных о пострадавших при ЧП россиянах не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение произошло на юге Италии.