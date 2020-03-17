Землетрясение произошло на юге Италии

Землетрясение магнитудой до 3,5 зарегистрировали на юге Италии в области Калабрия в ночь на 17 марта, пишет местный телеканал «РАИ-ньюс-24».

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Сообщается, что во время толчков, многие жители вышли на улицу.

В настоящее время на территории Италии введен карантин в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению, людям запрещено собираться группами и подходить друг к другу на расстояние менее метра.

Новым типом коронавируса в стране заразились около 28 тысяч человек, более двух тысяч — погибли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия ввела ограничения на полеты во все страны Евросоюза.