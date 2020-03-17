Землетрясение произошло на юге Италии
Подземные толчки зарегистрированы в ночь на 17 марта.
Фото: www.globallookpress.com / Maria Consiglia Izzo
Землетрясение магнитудой до 3,5 зарегистрировали на юге Италии в области Калабрия в ночь на 17 марта, пишет местный телеканал «РАИ-ньюс-24».
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Сообщается, что во время толчков, многие жители вышли на улицу.
В настоящее время на территории Италии введен карантин в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению, людям запрещено собираться группами и подходить друг к другу на расстояние менее метра.
Новым типом коронавируса в стране заразились около 28 тысяч человек, более двух тысяч — погибли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия ввела ограничения на полеты во все страны Евросоюза.
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