Землетрясение произошло на юге Италии

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Нюра Незванова
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Подземные толчки зарегистрированы в ночь на 17 марта.

Фото: www.globallookpress.com / Maria Consiglia Izzo

Тема:
Эпидемия коронавируса

Землетрясение магнитудой до 3,5 зарегистрировали на юге Италии в области Калабрия в ночь на 17 марта, пишет местный телеканал «РАИ-ньюс-24».

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Сообщается, что во время толчков, многие жители вышли на улицу.

В настоящее время на территории Италии введен карантин в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению, людям запрещено собираться группами и подходить друг к другу на расстояние менее метра.

Новым типом коронавируса в стране заразились около 28 тысяч человек, более двух тысяч — погибли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия ввела ограничения на полеты во все страны Евросоюза.

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