Новое фото Кирилла Сафонова по-настоящему впечатлило его поклонников. Популярный актер опубликовал в Instagram необычный снимок, на котором задумчиво позирует в очках и черной водолазке.

«Ну что, экстраверты, добро пожаловать к нам!» — обратился Сафонов к фолловерам в связи с текущей обстановкой из-за коронавируса.

Однако поклонники Кирилла и не думали обсуждать карантин. Их внимание было приковано к необычному образу актера. Одни отмечали: серьезный и немного печальный он очень похож на российского писателя Антона Чехова. Другие же сделали акцент на том, что любимый актер наконец постройнел.

«Красив, как бог!»

«Антон Павлович, ты ли это?!»

«Ох, какой мужчина! Постройнел, посвежел! Красавец!» — писали фанаты в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну что, экстраверты, добро пожаловать к нам. Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov) 21 Мар 2020 в 12:30 PDT

Действительно, несколько месяцев назад, помогая супруге Саше Савельевой ухаживать за новорожденным сыном, актер перестал следить за собой и немного располнел. Тогда фанаты переживали, что он еще долго не сможет вернуться в форму. Однако не прошло и года, как Сафонов вновь предстал перед публикой с идеальными параметрами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кирилл Сафонов раскрыл секрет, как его супруге удалось быстро прийти в форму после родов.