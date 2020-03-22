«Красив, как бог!» — похудевший Кирилл Сафонов поразмышлял о карантине

|
Алиса Старжевская
25

Поклонники в шоке: актер смог быстро прийти в форму после того, как не на шутку располнел.

Фото: Instagram @kirill_safonov

Новое фото Кирилла Сафонова по-настоящему впечатлило его поклонников. Популярный актер опубликовал в Instagram необычный снимок, на котором задумчиво позирует в очках и черной водолазке.

«Ну что, экстраверты, добро пожаловать к нам!» — обратился Сафонов к фолловерам в связи с текущей обстановкой из-за коронавируса.

Однако поклонники Кирилла и не думали обсуждать карантин. Их внимание было приковано к необычному образу актера. Одни отмечали: серьезный и немного печальный он очень похож на российского писателя Антона Чехова. Другие же сделали акцент на том, что любимый актер наконец постройнел.

«Красив, как бог!»

«Антон Павлович, ты ли это?!»

«Ох, какой мужчина! Постройнел, посвежел! Красавец!» — писали фанаты в комментариях.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну что, экстраверты, добро пожаловать к нам.

Публикация от  Kirill Safonov (@kirill_safonov)

Действительно, несколько месяцев назад, помогая супруге Саше Савельевой ухаживать за новорожденным сыном, актер перестал следить за собой и немного располнел. Тогда фанаты переживали, что он еще долго не сможет вернуться в форму. Однако не прошло и года, как Сафонов вновь предстал перед публикой с идеальными параметрами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кирилл Сафонов раскрыл секрет, как его супруге удалось быстро прийти в форму после родов.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер

Последние новости

18:52
«Красив, как бог!» — похудевший Кирилл Сафонов поразмышлял о карантине
18:42
Момент уничтожения взрывного устройства боевика, планировавшего теракт в Уфе, сняли на видео
18:37
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 22 марта
18:33
«Монро XXI века»: фанаты восхитились Ивлеевой в шелках
18:13
Кадры с места ликвидации боевика, открывшего огонь по силовикам в Уфе (18+)
18:01
Бизнесмена из списка Forbes и известного художника госпитализировали в Коммунарку

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых вырастают высокомерными эгоистами
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок