Фото: Кирилл Сафонов растолстел в декретном отпуске

Поклонники Кирилла Сафонова отмечают, что актер сильно поправился. Три месяца назад жена, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, родила ему сына и, как пишет Teleprogramma.pro, отец активно помогает ухаживать за малышом.

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Instagram @kirill_safonov

Во вторник, 2 июля, Сафонов опубликовал на своей странице в Instagram фото, которое подписал просто одним словом: «Дзен». Подписчики принялись активно обсуждать снимок — некоторые констатировали, что артист постарел, другие разочарованы тем, что он отрастил бороду. А особо наблюдательные заметили, что новоиспеченный отец, сидя в декретном отпуске, явно прибавил в весе.

«Откормила тебя Сашуля», — написала одна из фанаток.

«Да, не жалуюсь», — честно ответил Кирилл.

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Как ранее писал 5-tv.ru, у 46-летнего Сафонова есть еще взрослая дочь Анастасия. Девушке 24 года, она — модель и живет в Нью-Йорке.