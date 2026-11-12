«Спасла ему жизнь»: Белоголовцев развелся с женой после 35 лет брака

Сергей Белоголовцев развелся с женой после 35 лет брака

Сергей Белоголовцев и его супруга Наталья больше не муж и жена. Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы удовлетворил иск артиста о расторжении брака. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Так завершился 35-летний брак пары.

Однако к решению суда супруги пришли с разными взглядами на происходящее. Белоголовцев не раз говорил, что их отношения закончились задолго до официального оформления развода. Наталья же дала понять, что новость о намерении мужа расстаться стала для нее болезненным и неожиданным ударом. По ее словам, заявление он подал еще в мае 2026 года, а сама она узнала об этом не от супруга, а через портал Госуслуги.

Почему Белоголовцев решил уйти из семьи

О расставании 62-летний артист рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». По словам телеведущего, они с Натальей уже давно не живут вместе. При этом он отдельно подчеркнул: причиной разрыва не стал перенесенный им инсульт. Супруга, напротив, не отвернулась от него после тяжелой болезни и помогала проходить восстановление.

«У людей меняются взгляды, приоритеты, чувства слабеют, испаряются. Все всегда чем-то заканчивается. Я не считаю развод какой-то трагедией. Главное — выйти из ситуации спокойно, достойно, без эксцессов», — объяснял Белоголовцев.

Конкретную причину разрыва артист раскрывать не стал. Он лишь подчеркнул, что супруги разъехались еще до проблем со здоровьем, поэтому связывать развод исключительно с инсультом неправильно.

«Узнала через Госуслуги»: что говорит Наталья

У Натальи — своя версия того, как развивались события. Женщина рассказывала, что еще в мае 2026 года получила уведомление о поданном супругом заявлении на развод. Лично Сергей, как утверждает Наталья, о своем решении ей не сообщил. Более того, почтовое извещение, по ее словам, было оформлено от имени помощницы артиста Елены Дмитриевой. Наталья не согласилась с расторжением брака.

«Я возражаю против развода в суде», — написала она в блоге.

Свою позицию женщина объясняла обстоятельствами, которые сложились после тяжелой болезни мужа.

В августе 2024 года Белоголовцев перенес инсульт. Его экстренно доставили в больницу, где врачи удалили тромбы. После случившегося у артиста частично парализовало половину тела, он с трудом передвигался. Позднее состояние осложнилось обострением аппендицита, и шоумену вновь потребовалась госпитализация.

Наталья вместе с сыновьями и сестрой Сергея ухаживала за ним и помогала организовать лечение. Женщина подчеркивала, что в тот период именно семейный статус позволял ей принимать необходимые решения и быть рядом с мужем.

«Только статус жены помог мне спасти его жизнь и организовать эффективное лечение, когда, к сожалению, возникла такая необходимость», — говорила она.

Кто такая Елена Дмитриева и при чем здесь слухи о романе

В центре внимания оказалась и Елена Дмитриева. После инсульта Белоголовцев стал появляться с ней на публике, а в прессе женщину называли его помощницей и новой избранницей. В августе 2025 года она сопровождала артиста и поддерживала его во время восстановления.

Шоумен слухи о романе отрицал. В беседе с Борисом Корчевниковым он описал связь с Дмитриевой как «трепетную дружбу, платоническую». По словам артиста, женщина навещала его в клиниках, привозила еду и старалась поддерживать в непростой период.

35 лет вместе: трое сыновей и общие испытания

Сергей и Наталья прожили в браке около 35 лет. За это время у них родились трое сыновей — Никита, Александр и Евгений. Старший, Никита, появился на свет в 1987 году, а годом позже супруги стали родителями двойни — Александра и Евгения.

Серьезным испытанием для семьи стало рождение младшего сына Евгения с детским церебральным параличом. Наталья занималась его лечением и сопровождала на операциях. Сергей признавался, что из-за постоянной борьбы за здоровье сына у семьи практически не было отпусков и выходных. Сейчас у Сергея и Натальи четверо внуков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.