Кадры с места ликвидации боевика, открывшего огонь по силовикам в Уфе (18+)

Фото с места ликвидации боевика, который устроил перестрелку с правоохранителями на въезде в Уфу, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовиков преследовали машину, в которой находился вооруженный человек. Он открыл огонь по полицейским. На требование сложить оружие, не отреагировал и был уничтожен ответным огнем. В автомобиле боевика были обнаружены пистолет и готовое к использованию взрывное устройство.

В отношении боевика возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное хранение оружия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевик, готовивший теракт, ликвидирован в Башкирии.