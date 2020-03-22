Кадры с места ликвидации боевика, открывшего огонь по силовикам в Уфе (18+)
В машине злоумышленника был обнаружен пистолет и взрывное устройство.
Закрыть
Смотрите также:
Уголовное дело возбудили против боевика, открывшего огонь по оперативникам в Уфе
В Крыму задержали участников террористической организации
Прокуратура Приморья начала проверку по факту содержания ребенка в хлеву с животными
Пятерым бывшим полицейским по «делу Голунова» предъявлено обвинение
Бывшим полицейским предъявят обвинение по делу Ивана Голунова
СК: полицейские подкинули Голунову наркотики, которые купили сами
СК Армении возбудил уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре Еревана
Подозреваемый в вербовке террористов работал таксистом в Петербурге
Фото: Житель Петербурга два года хранил на балконе мумию
Полицейские застрелили пьяного жителя Свердловской области, избивавшего жену
Задержание сотрудников ФТС может быть связано с контрабандой наличных
Полиция Берлина возможно предотвратила новый теракт — двое задержаны
Более 100 осужденных были завербованы в ряды террористов в колонии Калмыкии
Пять боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* арестованы в Москве
ФСБ ликвидировала 78 террористических ячеек за год — Бортников
Фото, видео: 5-tv.ru
Фото с места ликвидации боевика, который устроил перестрелку с правоохранителями на въезде в Уфу, оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовиков преследовали машину, в которой находился вооруженный человек. Он открыл огонь по полицейским. На требование сложить оружие, не отреагировал и был уничтожен ответным огнем. В автомобиле боевика были обнаружены пистолет и готовое к использованию взрывное устройство.
В отношении боевика возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное хранение оружия».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевик, готовивший теракт, ликвидирован в Башкирии.
Читайте также
44%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?