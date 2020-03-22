Почему нельзя снимать обручальное кольцо?

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Алиса Старжевская
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Правило носить свадебное украшение на протяжении всей жизни возникло давно, когда были совсем другие традиции.

Фото: www.globallookpress.com /magebroker/Maria Breuer

Многие верят, что если один из супругов снимет обручальное кольцо, то семейному счастью угрожает крах. Любопытно, что возникла эта примета не просто так. Как пишет портал «Стерлеград», это поверье появилось еще в те времена, когда обручальное кольцо было единственным украшением женщины.

Тогда кольца намеренно делали на размер меньше необходимого, чтобы не снимать с пальца. Это было своего рода гарантом того, что это символическое украшение будет с женщиной навсегда, и его смогут использовать только в том случае, если в семью приедет беда.

Сегодня, конечно, уже не те реалии. Женщины носят много украшений на любой вкус, меняют кольца, браслеты и броши. Но все равно обручальное кольцо остается символом нерушимости любовного союза. Именно поэтому и в XXI веке рекомендуют бережно относиться к кольцам, которыми обмениваются новобрачные в день свадьбы. Их лучше не давать никому в руки, а если и хранить где-то, то подальше от чужих глаз, чтобы недруги не могли «сглазить» кольцо.

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