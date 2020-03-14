Без штампа в паспорте: ТОП-5 пар, не зарегистрировавших свой брак

Многие российские и, в особенности, зарубежные звезды не спешат регистрировать свой брак. Знаменитости счастливы вместе уже долгие годы, кто-то даже воспитывает общих детей, и отсутствие штампа в паспорте им никак не мешает строить семейную идиллию. Кто они — влюбленные, которые не торопятся играть свадьбу — расскажет 5-tv.ru.

Лайма Вайкуле и Андрей Латковский

Бас-гитарист, композитор и продюсер Андрей Латковский больше 50 лет назад открыл Лайму Вайкуле как певицу. Знаменитости познакомились на обычной дискотеке, после чего между ними завязался роман. На время влюбленные расстались, однако судьба их снова свела. Латвийская артистка не раз признавалась, что ее избранник помог ей раскрыть свой творческий потенциал и реализоваться на сцене.

ТАСС /Савостьянов Сергей

Анастасия Задорожная и Сергей Славнов

Актриса и певица Анастасия Задорожная и фигурист Сергей Славнов встречаются уже порядка семи лет. Звезды познакомились в 2008 году на съемках передачи «Звездный лед». Они были партнерами, а после незаметно для себя друг в друга влюбились. Сейчас они уже не скрывают свой роман, однако идти в ЗАГС не спешат. Хотя в Instagram-аккаунте артистки уже появилось фото с помолвочным кольцом, о свадьбе до сих пор ничего не известно.

globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

Наталья Водянова и Антуан Арно

Актриса и супермодель Наталья Водянова около пяти лет состоит в романтических отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно. Недавно Светская львица подарила ему второго сына Романа. Несмотря на то, что влюбленные знают друг друга уже давно и проверили чувства временем, о свадьбе речи так и не идет.

ТАСС / Sebastien Fremont

Тимати и Анастасия Решетова

Рэп-исполнитель Тимати и модель Анастасия Решетова воспитывают общего сына Ратмира. Малыш появился на свет около пяти месяцев назад. Звездные родители души не чают в своем ребенке и постоянно делятся общими фотографиями в социальных сетях. Судя по всему, Анастасии и Тимати хорошо вместе, однако вывести отношения на новый уровень они не планируют.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Данила Козловский и Ольга Зуева

Российский актер Данила Козловский в 2015 году начал встречаться с актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. Союз сложился и как творческий: пара часто вместе работает в различных кинопроектах. Поклонники с нетерпением ждут, когда знаменитости объявят о свадьбе, однако сами звезды события не торопят. Некоторые фанаты предполагают, что причиной тому — бывший брак артиста на польской актрисе Уршуле Малке, который закончился разводом.

ТАСС / Сергей Бобылев

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП самых коротких браков зарубежных и российских звезд.