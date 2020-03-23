Без зрителей, но не менее зрелищно: в Сочи завершился финал Sochi Drift Challenge

Без зрителей впервые за свою историю прошел финал зимнего турнира Sochi Drift Challenge. Больше 20 гонщиков из Краснодарского края, Петербурга и Москвы соревновались за чемпионский титул на российской трассе «Формулы-1». Болельщики не пропустили ни одного зрелищного момента — за заездами можно было следить онлайн.

Исключения сделали только для журналистов, чтобы освящать соревнования, все они прошли строгий контроль, но температура если и зашкаливала, то только на самом автодроме, где от невероятных трюков плавился даже асфальт. В Сочи побывал корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

На трибунах непривычно пусто, ни одного зрителя. Такого здесь вообще не припомнят. Но помешать гонщикам не смог даже коварный коронавирус.

«Перед тем как попасть на автодром обязательный медицинский контроль. Его проходят все спортсмены, организаторы, журналисты. Если с температурой все в порядке можно и на соревнования», — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков.

Дым от жженой резины, на тренировочном треке температура точно зашкаливает. Но это только разогрев перед главными стартами. От серийного японского авто здесь мало что осталось. Вместо заводского железа пластик, титан, прокачанный двигатель в 650 лошадиных сил. Каждая из этих машин настоящий эксклюзив.

«Как я и сказал, здесь родной только кузов, здесь стоит спортивная проводка, другой мозг управления именно спортивный», — рассказал автогонщик Степан Азаров.

Что чувствует пилот во время гонки представить невозможно. Пока сам в машину не сядешь, все равно не поймешь.

В кресло вжимает с бешеной силой, из-за рева мотора ничего не слышно, из-за дыма видимость почти нулевая. И это что называемый в режиме для новичков. Самое интересное начинается, когда стартую профессионалы.

Екатеринбург, Москва, Барнаул, Санкт-Петербург, Омск, Владивосток. На треке в олимпийском парке гонщики со всей России. Это не автокросс и не ралли. Чтобы победить, нужно не проехать быстрее, а уйти в идеальный управляемый занос.

«Это конечная точка трассы. Здесь разворачивается главная борьба. От того как спортсмен пройдет этот круг во многом зависит результат всей гонки», — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков.

Напряжение колоссальное. Одна ошибка. И все. О призах можно забыть. И люди и даже подготовленные гоночные авто работают на износ.

После каждого заезда машины загоняют на площадку. 10-15минут с ними работают механики и снова на трассу. Главный расходный материал — шины.

Сменить 30-60 колес за одну гонку — обычное дело. Техобслуживание на плечах команды механиков. У пилота, конечно, главное показать результат.

«Были очень интересные заезды довольно-таки напряженная борьба даже была разница с одним оппонентом, но проехали хорошо», — отметил автогонщик Роман Тиводар.

Роман Тиводар из Сочи завоевал серебро чемпионата. Впрочем, для молодых дрифтеров даже сама возможность выступать на трассе мирового уровня, а не гонять где-то по городским площадкам — уже огромное достижение. Ну, а главный трофей соревнований в этот раз отправляется в Санкт-Петербург. Абсолютным победителем стал Сергей Кабаргин.