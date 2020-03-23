ГИБДД начнет фиксировать использование телефонов за рулем с помощью камер

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Алиса Старжевская
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В случае успешных испытаний, новые устройства введут в эксплуатацию на всей территории Москвы.

Фото: ТАСС/Jonathan Brady

ГИБДД установит на дорогах камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона в процессе передвижения. Об этом в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» заявил заместитель начальника ГИБДД РФ Александр Быков.

По словам специалиста, сегодня уже проводятся тесты новой программы, созданной на основе самообучающейся нейросети. С помощью Big Data она будет точно определять, держит ли водитель телефон у уха и пристегнут ли он ремнем безопасности. Однако точные сроки ввода камер в эксплуатацию пока неизвестны. Все зависит от того, как скоро появятся технологии, которые помогут водителю доказать свою правоту, в случае, если устройство ошибется.

«Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Свои замечания на этот счет мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме», — объяснил Быков.

Кроме того, собеседник «Коммерсанта» сделал акцент, что уведомления о нарушении будут приходить автовладельцам, как и раньше по почте. Причем, если за рулем машины в момент правонарушения находился не собственник, то закон предусматривает возможность обжаловать штраф или переписать его на водителя.

Закон о запрете на использование мобильных телефонов за рулем без устройств hands-free действует в России с 2001 года. С 2013 года за это нарушение предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей. Сегодня депутаты Госдумы призывают поднять штраф до пяти тысяч рублей и настаивают на ужесточении ПДД.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что водителей могут избавить от абсурдных штрафов. 

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