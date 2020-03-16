Водителей избавят от абсурдных штрафов

Российских водителей могут избавить от ошибочных, а порой и абсурдных штрафов. Как сообщают «Известия», для этого в РФ должны будут внедрить единую методику оценки доказательств нарушений правил дорожного движения (ПДД) с камер фото-видеофиксации.

Соответствующие поправки в законодательство, подготовленные чиновниками и общественниками Общероссийского народного фронта (ОНФ), находятся на стадии обсуждения представителями Минюста, МВД и Минтранса.

По мнению авторов поправок, внедрение подобной методики позволит снизить количество ошибочных штрафов. Для этого, в частности, предлагается создать специальный алгоритм для изучения материалов с камер, меняющийся в зависимости от того, на какой вид нарушения настроен контролирующий прибор. В случае, если часть материалов с камер фото-видеофиксации будет отсутствовать или ненадлежащего качества, то водителя предлагают тогда признавать невиновным.

Также документ предполагает, что использовать данную методику будут как сотрудники ГИБДД и другие должностные лица, выписывающие «письма счастья» для водителей, так и сами автомобилисты при обжаловании штрафов.

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