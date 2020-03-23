Турецкие военные атаковали греческих полицейских

Турецкие военные атаковали полицию Греции слезоточивым газом. Инцидент произошел на границе государств.

Причиной послужила попытка мигрантов прорваться в Евросоюз с территории, подконтрольной Анкаре. Греческие стражи порядка попытались помешать им и распылили ядовитую смесь. И тут же получили ответ со стороны армии Турции.

В правительстве этой страны уже прокомментировали случившееся: якобы беженцы всего-навсего играли в футбол у границы, и поэтому войскам был дан приказ их защитить. Официальных заявлений от Афин пока не поступало.