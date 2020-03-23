Турецкие военные атаковали греческих полицейских
Инцидент произошел на границе двух государств, когда находящиеся там мигранты попытались прорваться в Евросоюз.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Фото, видео: www.globallookpress.com /Dimitris Lampropoulos, 5-tv.ru
Турецкие военные атаковали полицию Греции слезоточивым газом. Инцидент произошел на границе государств.
Причиной послужила попытка мигрантов прорваться в Евросоюз с территории, подконтрольной Анкаре. Греческие стражи порядка попытались помешать им и распылили ядовитую смесь. И тут же получили ответ со стороны армии Турции.
В правительстве этой страны уже прокомментировали случившееся: якобы беженцы всего-навсего играли в футбол у границы, и поэтому войскам был дан приказ их защитить. Официальных заявлений от Афин пока не поступало.
Читайте также
37%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?