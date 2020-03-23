Турецкие военные атаковали греческих полицейских

Эфирная новость 32

Инцидент произошел на границе двух государств, когда находящиеся там мигранты попытались прорваться в Евросоюз.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Dimitris Lampropoulos, 5-tv.ru

Турецкие военные атаковали полицию Греции слезоточивым газом. Инцидент произошел на границе государств.

Причиной послужила попытка мигрантов прорваться в Евросоюз с территории, подконтрольной Анкаре. Греческие стражи порядка попытались помешать им и распылили ядовитую смесь. И тут же получили ответ со стороны армии Турции.

В правительстве этой страны уже прокомментировали случившееся: якобы беженцы всего-навсего играли в футбол у границы, и поэтому войскам был дан приказ их защитить. Официальных заявлений от Афин пока не поступало.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

13:11
«Пейте чай с мятой!» — психолог о том, как пережить карантин и не поссориться с родными
12:56
Турецкие военные атаковали греческих полицейских
12:48
Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде
12:36
«Он — великий уравнитель!» — Обнаженная Мадонна записала видео из ванной
12:26
Коронавирус едва не спровоцировал ссору между Францией и Великобританией
12:14
Трое готовивших теракт боевиков ликвидированы в Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок