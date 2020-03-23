«Со скрипом»: Ким Кардашьян показала, как на нее натянули латексный костюм
Поклонники в шоке от того, что пришлось пережить модели ради прогулки по подиуму.
Фото: Instagram @kimkardashian
Ким Кардашьян блеснула на минувшей Неделе моды в Париже в серии латексных костюмов от Balmain. Несколько снимков звезда выложила в Instagram. Уже тогда было видно, как плотно материал облегает пышные формы модели, но мало кто себе представлял, какого труда стоило Ким влезть в эту нехитрую одежку.
В реалити-шоу о звездном американском семействе Кардашьян позже появились кадры, как звезду облачают в обтягивающий костюм, который едва удалось натянуть на объемные бедра модели целой бригаде помощников. Весь процесс сопровождается охами, стонами и обильной нецензурной бранью.
Видео понравилось фанатам: меньше чем за сутки оно набрало более полумиллиона просмотров и более девяти тысячи лайков. Фанаты шутили в комментариях на тему того, что напоминает им процесс и сама Ким.
«В этот момент она выглядит как фантик Ферреро Роше»
«Просто представьте ее состояние, когда она захочет пописать»
«Ну, и звуки!!»
«Это выглядит и звучит ужасно»
«Я рад, что на ней надет презерватив, мы защищены как минимум от вируса Кардашьян», — шутили пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой бум в сети вызвала 39-летняя Ким Кардашьян, показав, как выглядела 20 лет назад.
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