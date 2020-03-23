Джоли против Энистон. Бред Питт оказался перед трудным выбором

Надежды Брэда Питта положить конец распрям с бывшей женой Анджелиной Джоли, снова могут рухнуть. Как пишет издание The Sun со ссылкой на источник в окружении актеров, бывшая супруга артиста намерена добиться единоличной опеки над их детьми — как родными, так и приемными.

По данным источника, к этому Джоли подвела недавняя эмоциональная встреча Питта и его бывшей жены Дженифер Энистон во время церемонии вручения премий Гильдии киноактеров. В прессе появилась информация, что пара вновь сошлась, а Пит познакомил свою возлюбленную с детьми. Это привело Джоли в бешенство, хотя именно ее называли причиной развода Питта и Энистон. Теперь мать шестерых детей собирается снова идти в суд. Она уже заявила бывшему мужу, что не разрешает брать с собой детей на встречи с Энистон.

«Это стало огромным шоком для всех, включая детей. Брэд только начал чувствовать, что его жизнь вернулась на круги своя после трех лет ада. Но этот поворот заставил его задуматься, что еще он мог сделать, чтобы доказать, что дети — его приоритет номер один», — рассказал источник.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт не только вернулся к экс-супруге, но еще и познакомил ее с детьми. Лучше всего Энистон подружилась с первой биологической дочерью Анджелины Джоли и Брэда Питта — Шайло.