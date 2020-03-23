Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. Распоряжение главы правительства опубликовано на сайте правовой информации.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в опубликованном документе.