Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка

Евгений Петросян лично прокомментировал слухи о рождении ребенка у него и его помощницы Татьяны Брухуновой. С юмористом связался интернет-портал Teleprogramma.pro.

«Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — сказал Петросян, однако опровергать информацию не стал.

Instagram @petrosyanevgeny

Известно, что у артиста есть дочь от первого брака, а у Татьяны Брухуновой детей до сих пор не было.

Тем временем подписчики Петросяна в Instagram бурно обсуждают новость. Одни интересуются, правда ли это, другие сразу поздравляют с рождением ребенка.

Ранее, как писал 5-tv.ru, о рождении малыша у 74-летнего Евгения Петросяна и его 31-летней помощницы (и по совместительству супруги) Татьяны Брухуновой сообщило со ссылкой на близких друзей пары интернет-издание StarHit.